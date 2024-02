El Club Social y Deportivo Bancruz anunció el inicio de su pretemporada de cara a esta nueva temporada en la Liga de Fútbol Sur. Hernán Campana estará al mando de los entrenamientos, este viernes conocerá a sus jugadores dentro del campo de juego.

Aún el arranque de la Liga de Fútbol Sur no tiene fecha de arranque, pero la primera reunión de delegados será a fines de este mes. El “Bancario” arrancará este viernes a entrenar y tendrá un mes de pretemporada para ponerse a tono, se juntarán en su sede, y a las 21:00 partirán a la cancha del Atlético Boxing Club.

El cuerpo técnico de Campana es el siguiente: Jeremías Muñoz (Preparados físico), Martín Morilla (Ayudante de campo) y Diego Ludueña (Ayudante de campo)

Su entrenador Hernán Campana visitó los estudios de LU12 AM680 y dialogó sobre todo.

“Es un desafío, cuando Juan Cruz me habló sobre la propuesta, empecé a estudiar al club y me enamoré. Hay mucho talento en la Patagonia, he visto este Torneo Regional y nuestro objetivo es ese“, dijo.

“Yo debuté en primera en Barracas Central, y el técnico que me hizo debutar fue justamente ‘Chiqui’ Tapia, actual presidente de AFA. Son historias que la vida te da, conocer a Diego Maradona fue lo mejor que me pasó dentro del fútbol“, declaró.

“Esteban Arias es un pilar fundamental para Bancruz, estuvo trabajando mucho para traer jugadores. Estamos negociando con un delantero de Buenos Aires, esperemos cerrarlo en estos días y que llegue a ponerse a punto“, aclaró.

“Ya tengo muchas ganas de entrar a la cancha y ver en que estado están los jugadores. La idea es ganar el torneo local e ir viendo partido a partido para que estamos“, cerró Campana.