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El futsal formativo de la región vivió una de sus páginas más doradas y emotivas de los últimos tiempos. En el marco de la Copa Cantera 2026 / Torneo Benéfico “Ciro al Semillero”, el conjunto Albiverde del Atlético Boxing Club se consagró campeón de la Categoría 2016 tras vencer de forma agónica por 3 a 2 al Club Deportivo Prat de Punta Arenas (Chile).

El encuentro decisivo, disputado ante un Gimnasio Municipal 17 de Octubre colmado de familias y banderas, parecía inclinarse a favor de la delegación chilena. Sin embargo, cuando el reloj apremiaba y el título parecía armar las valijas rumbo a Punta Arenas, la mística de los chicos del Boxing Club apareció en su máxima expresión.

En un desenlace que rozó la épica y quedará en el recuerdo del certamen, el elenco riogalleguense metió una ráfaga furiosa de dos goles en menos de 30 segundos sobre el cierre del partido. Con una entrega conmovedora y absoluta efectividad, los pequeños “albiverdes” revirtieron el marcador adverso, estamparon el 3-2 definitivo y desataron la locura y el llanto de alegría en las tribunas.