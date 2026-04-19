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Los celestes siguen siendo dueños y señores de la cuarta división luego de haber ganado nuevamente frente a los chicos de UPP por 6 a 1, un resultado que a priori mirando como venía la tabla es bastante lógico y sin muchas sorpresas, cuando se viene el remate del corto torneo que pone las cosas calentitas como aseguramos sobre el fin de semana en los comentarios previos, aunque no tan abultado para los ganadores.

Pero la gran sorpresa la dio Unión Santacruceña porque le ganó al “cuco” cordobés y esto rompió los esquemas en un número que no teníamos pensado y que salió de la galera como por encanto, pero lo cierto es que con este 3 a 2 de los de Unión, los chicos de Talleres sufrieron un baldazo de agua fría, ahora que bajó la temperatura y que se complica para sus intenciones porque mas allá del partido que está en “veremos” contra el Boxing desde la segunda fecha, ahora hay que tratar de remar para superar a los de mas arriba.

Con los bancarios que le ganaron a Escorpión y sumaron bien para quedar delante de los cordobeses por un mínimo porotito, la cuestión se puso sumamente interesante para ver como termina porque en teoría, faltan solo dos partidos para el final y esto está semi complicado, agregando a esta cuestión que aún hay que ver quien tiene fecha libre en las dos fechas que restan, por lo que todo se acorta.

Agregamos que Boca tuvo descanso este “finde” y esto lo termina de dejar en la mitad de la tabla casi empatando con los del Boxing a quienes les falta ese bendito partido contra Talleres pero con el resultado que tuvieron ganándole a los de Ferrocarril por 3 a 1 se acomodaron también en la mitad, por lo que necesitan sumar con lo que queda.

Así se dieron todos los resultados de esta cuarta división que no se copia de la primera porque la tabla se da vuelta y son otros los que lideran en lo mas alto de la mas alta, pero todavía no esta todo dicho y pueden seguir habiendo novedades, donde evidentemente Hispano se lleva los laureles por ahora con números estratosféricos como contra Bancruz o contra Ferro o ahora contra los de Unión Petroleros que cayeron por buen margen.

Con esta lectura les contamos que a falta de dos, Hispano lidera con 16 puntitos seguido de Unión Santacruceña con 15 (uno mas atrás) y después vienen Bancruz con 8, Talleres que se mantiene con 7 ahí y con un partido menos, Boca con 6 al igual que Boxing que le falta jugar con los cordobeses, Unión Petroleros con 4, Ferrocarril con 2 y los chicos de Escorpión que están agarrados del fondo casi por caer al vacío, donde perdieron todo lo que jugaron opero lo hicieron con la frente alta y seguramente lo seguirán haciendo.

Clara la cuestión por ahora, con los celestes y los de Unión peleando la primera posición y con el resto tratando de mejorar pero lo mas claro es lo de los dos de adelante, porque detrás se sacan las mechas bancarios con talleristas y los boquenses con los albiverdes, los cuatro sin muchas aspiraciones y con varios puntos menos, pero como dicen los sabios de otro tiempo, hay que esperar, por lo menos dos fechas mas que no es tanto.