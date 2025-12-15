Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo de primera división del Hispano Americano resultó campeón de la Liga Santacruceña de Hockey en la villa turística de El Calafate, luego de haber participado de la misma el fin de semana que acaba de pasar.

Con éste título las chicas celestes ganan la posibilidad concreta de jugar el Torneo nacional “A” 2026, por lo que habrá que trabajar bastante para estar a la altura de las próximas competencias, luego de haber triunfado categóricamente en la última fecha disputada en El Calafate.

Con esto y a pocos días de su centenario, Hispano Americano logra vencer en la fecha de la Liga y prepararse para entrar en el hockey grande del año venidero.