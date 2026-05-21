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En el día de ayer la delegación del Hispano Americano partió desde el aeropuerto local rumbo a la ciudad de Santiago del Estero, donde en las instalaciones del Natatorio Olímpico Madre de Ciudades se desarrollará un nuevo Campeonato República para las categorías Cadetes 1 y 2.

Del certamen participarán más de 500 nadadores de 100 instituciones de todo el país. La competencia comienza este jueves 21 de mayo y se extenderá hasta el sábado 23. Las pruebas se realizarán por la mañana de 9 a 12 horas y por la tarde de 16 a 20:30 horas.

Representando al Hispano viajaron los nadadores Santiago Maiale, Mateo Saldivia y Benjamín Nuñez y las nadadoras Aziel Manriquez, Mía Cena, Emily Becker, Luciana Moreno, Aldana Merino, Juana Sesnic y Violeta Amuchástegui.

“Orgullo, esfuerzo y dedicación para representar a toda la familia Celeste en una de las competencias más importantes del país. Vamos equipo, vamos Hispano Americano de Santa Cruz” postearon en la cuenta oficial del club.