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En la competencia que se llevó adelante en la Pileta Olímpica del Parque Roca ubicada en el Parque Olímpico de la Juventud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Hispano tuvo otra histórica participación a nivel nacional.

En lo que respecta concretamente a los resultados, la nadadora Lourdes Bicocca resultó subcampeona de la República en la prueba 1.500 metros libre de la categoría Juveniles 2.

En la misma categoría pero en la prueba de Posta 4×100, las nadadoras celestes también lograron el sub campeonato. El equipo estuvo conformado por Dana García, Jana Manríquez, Zoe Acuña y Lourde Bicocca.

Vale subrayar que la nadadora Dana García se ubicó 4° en la prueba 1.500 metros libre, Joaquín Zuleta terminó 5° en 800 metros libre y Jana Manríquez finalizó 6° en 200 metros pecho.

“Orgullo total por nuestros nadadores y nadadoras que representaron al club y a Santa Cruz con esfuerzo, compromiso y pasión” expresaron desde la cuenta oficial del club de la calle Alberdi.