En materia de fútbol si bien el Hispano Americano nació de un equipo de fútbol como el Olimpia, no había tenido gran injerencia hasta los años 50 cuando la situación que se vivía en la actividad local, distaba mucho con el interés de los clubes y la gente que componía gran parte de dicha actividad.

Algunos equipos representaban a las fuerzas armadas lo que se había transformado en una situación complicada por la interpretación que se les daba a las normativas y esto había provocado muchos altercados, por lo que fue Hispano Americano quien encaró formalmente la creación de una liga de fútbol que fuera independiente de toda actitud política deportiva, y unido con el Club San Lorenzo, formalizaron un acta que tuvo lugar el 27 de septiembre de 1957 que dio como consecuencia la creación de la actual Liga de Fútbol Sur.

Aquel documento en algunos de sus párrafos era muy claro respecto al manifestar que ” El club San Lorenzo y la Asociación Club Deportivo Hispano Americano instituciones civiles con el objeto de difundir y practicar deportes, especialmente el fútbol, solidarizados para reestructurar la liga de fútbol de Río Gallegos a cuya iniciativa se adhirieron en principio sus similares de ésta capital dejan expresamente establecido que : única y exclusivamente reconocen como instituciones a los siguientes clubes: Club Atlético Boca Junior, Asociación Atlético Boxing Club, Club Deportivo estudiantes, Club Social y deportivo Ferrocarril, Club Atlético Río Gallegos, y Club Deportivo Swift.

En otro párrafo aclaran que no reconocen toda participación en la reestructuración de la liga de fútbol al Club General Roca ni a ninguna otras entidad de similares características, y que no participan en ninguna reunión en la que intervenga delegados de esas instituciones.

Luego especifican la organización que deben tener las instituciones con secretaría y otras necesidades etc. en una actitud muy clara de dejar de lado otros clubes que no sean los que aseguran como instituciones civiles para integrar la liga de fútbol de Río Gallegos y esto fue finalmente aprobado por todas las instituciones nombradas, por lo que se conformó la Liga de Fútbol Sur en ese 1957 y el Hispano Americano fue una pieza fundamental para tomar la determinación.

El documento lleva la firma de Luis Fernández por el Hispano Americano y de Antonio Muñoz por el Club San Lorenzo y es precisamente el Hispano el que gana los tres primeros torneos de la Liga sur en 1958, 1959 y 1960, repitiendo lo mismo en años posteriores como los torneos de 1963, 1965 y 1966 y 1972/73 y 1973/74.