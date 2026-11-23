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La Superliga Femenina de Fútbol de Río Gallegos tuvo una gran definición de su Copa de Oro. En la cancha Don Pedro Agüero de Ferro YCF, Hispano Americano se consagró campeón tras superar con autoridad por 4 a 1 a Defensa y Justicia en el encuentro decisivo y se quedó con el máximo premio de la competencia.

El plantel de HIspano, conducido técnica y tácticamente por Fernando Granatelli.

El conjunto de Hispano tuvo una actuación contundente en la gran final y logró imponer su juego para quedarse con un triunfo que le permitió celebrar el título. La gran figura ofensiva fue Jimena Cárdenas, autora de dos conquistas, mientras que Morena Haro y Valentina Ibáñez completaron la goleada para el flamante campeón.

Por el lado de Defensa y Justicia, Melanie Barrientos fue la encargada de marcar el único tanto de su equipo, que pese a quedarse con el subcampeonato también tuvo motivos para celebrar a partir del reconocimiento individual obtenido durante el certamen.

Defensa y Justicia finalizó como sub campeón de la Copa de Oro.

Huracán se quedó con el tercer puesto

La jornada decisiva también tuvo un atractivo encuentro por el tercer y cuarto puesto. Huracán y Libertad protagonizaron un partido equilibrado que terminó igualado 1 a 1 durante el tiempo reglamentario.

Sabrina Velázquez convirtió para Huracán, mientras que Aylen Alarcón anotó para Libertad. La definición debió trasladarse a los penales, instancia en la que Huracán mostró mayor eficacia y se impuso por 3 a 1 para quedarse con el tercer escalón del podio.

Claudia Elguero, la valla menos vencida

Más allá de los resultados de la definición, la organización también distinguió a una de las protagonistas del campeonato. Claudia Elguero, arquera de Defensa y Justicia, recibió el reconocimiento a la valla menos vencida, un premio que destaca su rendimiento y regularidad a lo largo de la competencia.

De esta manera, la séptima edición de la Superliga Femenina cerró su Copa de Oro con Hispano Americano en lo más alto, Defensa y Justicia como subcampeón y Huracán completando el podio.

La arquera de Defensa y Justicia se quedó con el premio a la valla menos vencida.

Una nueva definición que volvió a poner en escena el crecimiento del fútbol femenino en Río Gallegos, con equipos, jugadoras y cuerpos técnicos como protagonistas de una competencia que continúa ganando espacio en el calendario deportivo de la ciudad.

1 de 2 | Huracán se quedó con el 3° puesto de la Copa de Oro. 2 de 2 | Libertad quedó a las puertas de subirse al podio.