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La iniciativa representa un nuevo paso en el desarrollo deportivo del club y abre las puertas a niños, adolescentes y adultos que deseen iniciarse o continuar su formación en el hockey dentro de la tradicional familia celeste.

Desde la institución destacaron que la llegada del hockey masculino forma parte de una visión de crecimiento sostenido, apostando a la inclusión, la formación integral y la generación de nuevos espacios de encuentro a través del deporte.

Las actividades estarán organizadas por categorías y edades, con entrenamientos distribuidos durante toda la semana. Para los niños de 4, 5 y 6 años las clases se dictarán lunes y miércoles de 17:00 a 18:00. Para los de 6, 7 y 8 años los mismos días, pero de 18:00 a 19:00.

Para los chicos más grandes de 9, 10, 11 y 12 años, los días de clases serán martes y jueves, de 18:00 a 19:00 y viernes, de 17:00 a 19:00. Los de 13 y 14 años podrán asistir martes y jueves, de 19:00 a 21:30. De 15 a 19 años, los días y horarios serán martes y jueves, de 16:00 a 18:00 y viernes, de 16:30 a 18:00.

Finalmente, para los mayores de 20 años las clases se dictarán martes y jueves de 20:30 a 22:30 horas.

Quienes estén interesados en sumarse a esta nueva propuesta podrán realizar consultas e inscripciones en la sede de Hispano Americano, ubicada en Alberdi 128.