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Hispano Americano volvió a representar a Río Gallegos y a Santa Cruz en una importante competencia de básquet formativo. La centenaria institución dijo presente en la sexta edición del Torneo Internacional de Básquet U12 “Azzurrito”, organizado por la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) en Comodoro Rivadavia.

El “Celeste” participó con una delegación de más de 40 jugadores y jugadoras de las categorías U11 y U13, tanto en la rama masculina como femenina, quienes durante la competencia llevaron los tradicionales colores de la institución y, con ellos, la representación de toda la provincia.

El certamen permitió a los jóvenes deportistas compartir una experiencia junto a grandes instituciones de la región y equipos de reconocida trayectoria. Entre ellos se destacó la presencia de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, actual campeón de la Liga Nacional de Básquet, además de representantes de Rada Tilly, Caleta Olivia y Puerto Deseado.

Más allá de los resultados deportivos, la participación en este tipo de encuentros representa una experiencia fundamental para el crecimiento de los chicos y chicas que transitan sus primeros pasos en el básquet competitivo. La posibilidad de enfrentarse a diferentes equipos, compartir jornadas y experiencias y generar nuevos vínculos constituye una parte esencial del proceso formativo.

En ese sentido, desde Hispano Americano destacaron el valor de estos torneos como espacios para crecer, aprender, compartir y fortalecer los vínculos que hacen grande al básquet formativo.