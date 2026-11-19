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La natación de Hispano Americano de Santa Cruz tendrá representación en una nueva edición del Campeonato Nacional de Cadetes, que se desarrollará del 19 al 21 de noviembre en el Complejo Acuático Olímpico de Parque Roca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunirá a jóvenes nadadores de distintos puntos del país.

La institución santacruceña estará representada por un equipo integrado por diez deportistas, cinco varones y cinco mujeres, que afrontarán el desafío de medirse con nadadores de diferentes clubes y regiones de la Argentina.

La delegación masculina estará conformada por Román Aybar, Ramiro Zubiabre, Benjamín Núñez, Santiago Mayale y Asiel Manríquez. Por su parte, en la rama femenina competirán Emily Becker, Juana Sesnik, Violeta Amuchastegui, Mía Sena y Zoe Robacio.

Para los representantes de Hispano Americano, esta competencia constituye una importante oportunidad para sumar experiencia, demostrar el trabajo realizado durante la temporada y continuar creciendo en el ámbito de la natación competitiva.

Con la ilusión de dejar en alto los colores celestes, los nadadores del club afrontarán tres jornadas de competencia en un escenario de relevancia para la natación argentina, con el objetivo de disfrutar de esta experiencia y representar de la mejor manera a la institución y a Santa Cruz.