Desde el viernes hasta el domingo se disputó el Torneo de Hockey Pista “Bajo Cero“, organizado por El Calafate Rugby Hockey Club. En el gimnasio municipal Palos Gruesos de El Calafate. Hispano Americano logró consagrarse en dos categorías, mientras la restante fue para Deportivo Chaltén.

En la Sub 14 Damas participaron los siguientes clubes: Río Grande, Panteras, Hispano y ECRHC. En la Sub 16 Damas: Panteras, Boxing, ECRHC, Punta Arenas, Río Grande, Hispano y El Chaltén.

Mientras en Sub 16 Masculino participaron: Boxing, Chaltén, ECRHC y Calafate Hockey.

Cabe destacar que el equipo masculino del club organizador viene de conseguir el torneo “Fin del Mundo” que organizó el club Ushuaia Rugby Club (URC). En semifinales venció a URC Azul por 6 a 1 y en una gran final, El Calafate Rugby y Hockey Club ganó 4 a 2.

Finales

En la categoría Sub 14, Hispano Americano llegaba a la final tras vencer al Atlético Boxing Club. En el último partido esperaba ECRHC. El Celeste vapuleó por 6-0 a los calafateños y se coronó campeón de esta división.

Las chicas en Sub 16 también se enfrentaban a ECRHC. Este partido fue mucho más parejo, ya que sobre el último tiempo iban empatadas 4-4, y en la última jugada el club riogalleguense anota y con eso se llevó el trofeo.

Y en la categoría Sub 16 Masculino, llegaban a la final ECRHC vs Deportivo Chaltén. Los locales no pudieron hacer valer su Localia y perdieron por 4-2. Chaltén se llevó el trofeo a casa.