Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Hispano Americano de Santa Cruz continúa dejando su huella en el Campeonato Nacional de Natación Juvenil y Junior, que reúne a los principales exponentes de la disciplina a nivel nacional. La delegación “Celeste”, integrada por Jana Manríquez, Federica Lucero, Lautaro Tedesco, Pía Albornoz, Joaquín Zuleta y Zoe Acuña, viene protagonizando una serie de actuaciones destacadas, con presencia en distintas finales y nuevos récords para la natación provincial.

Durante la primera jornada de competencia, Jana Manríquez, Lautaro Tedesco y Joaquín Zuleta participaron en los 100 metros pecho, mientras que Lautaro Tedesco, Joaquín Zuleta, Pía Albornoz y Zoe Acuña compitieron en los 200 metros libre. Además, Zoe Acuña tuvo participación en los 100 metros espalda.

La jornada dejó tres clasificaciones a finales para los representantes del Hispano. Lautaro Tedesco logró ubicarse séptimo en los 100 metros pecho, mejorando el octavo puesto obtenido durante la clasificación. Joaquín Zuleta, por su parte, tuvo una gran actuación en los 200 metros libre y alcanzó el cuarto lugar, mientras que Zoe Acuña finalizó séptima en la misma prueba, luego de haber ingresado a la instancia decisiva en el octavo puesto.

Las buenas actuaciones se prolongaron durante la segunda y tercera jornada del certamen, donde la delegación santacruceña volvió a conseguir resultados importantes. En total, los nadadores del Hispano sumaron cinco nuevas finales. Zoe Acuña consiguió un quinto puesto en los 400 metros libre y un destacado cuarto lugar en los 800 metros libre, mientras que Joaquín Zuleta volvió a ser protagonista al finalizar cuarto en los 400 metros libre y sexto en los 50 metros libre. Pía Albornoz también alcanzó una final y terminó séptima en los 800 metros libre.

A lo largo de estas jornadas también tuvieron participación Federica Lucero, en los 200 metros espalda, Lautaro Tedesco, en los 200 metros combinados, y Joaquín Zuleta, nuevamente en los 200 metros combinados, ampliando la presencia del conjunto “Celeste” en las distintas pruebas del campeonato.

Como si fuera poco, la delegación del Hispano Americano consiguió dos nuevos récords provinciales. Joaquín Zuleta estableció una nueva marca de Santa Cruz en los 50 metros libre, mientras que Lautaro Tedesco hizo lo propio en los 100 metros pecho, coronando de esta manera sus destacadas actuaciones con registros que quedan en la historia de la natación provincial.

Con finales nacionales, posiciones de privilegio y nuevos récords provinciales, los nadadores del Hispano Americano continúan demostrando su crecimiento y el fruto del trabajo realizado junto al cuerpo técnico. Jana Manríquez, Federica Lucero, Lautaro Tedesco, Pía Albornoz, Joaquín Zuleta y Zoe Acuña representan a la centenaria Institución y a la provincia de Santa Cruz en un escenario de primer nivel.