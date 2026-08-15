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Hispano Americano volvió a dar un paso decisivo en su camino por la defensa de la corona: superó a San Miguel 63 a 61 y se clasificó nuevamente a la gran final del Campeonato Patagónico por la Paz 2026 que se disputa en Punta Arenas.

El “Celeste”, último campeón de la competencia, afrontará una nueva definición con la ilusión de conseguir el bicampeonato y sumar otro título a la historia de una institución que transita sus 100 años de vida.

Con la identidad, el compromiso y la humildad que lo caracterizan, Hispano buscará cerrar el certamen de la mejor manera y volver a llevar el nombre de Río Gallegos y de Santa Cruz a lo más alto del deporte patagónico.

La gran final será ante Verbo Divino y comenzará a las 19 horas. El conjunto santacruceño tendrá por delante el desafío de repetir la consagración y quedarse nuevamente con el Campeonato Patagónico por la Paz.

En el año de su centenario, el “Celeste” buscará escribir una nueva página en su rica historia y celebrar un nuevo título junto a toda su gente.