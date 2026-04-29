Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fueron seis los equipos que se anotaron para disputar un lugar en el próximo Torneo Regional de la AFA. De esos seis, tres ya quedaron en el camino. A saber. El Hispano Americano venció en la tanda de penales a Boca luego de un agónico empate 2 a 2 en los 90 minutos.

Bancruz hizo lo mismo con Unión Petroleros Privados. Luego del empate en dos, fueron a penales donde se impuso el bancario dirigido tácticamente por Carlos Padín. En el otro partido, el Boxing Club dejó sin chances a Ferro YCF y lo goleó 6 tantos contra 1.

El “Celeste” irá en busca de la final para volver a jugar un Torneo Regional.

Así las cosas, restaba saber si los tres equipos definirían el pase a una próxima fase clasificatoria con un triangular todos contra todos o si las cosas se resolvían por sorteo, donde un equipo accedería directamente a la final de esta instancia local y los otros dos se medían en una semi final. Por una cuestión de calendario, esta última opción es la que primó.

El sorteo sentenció que el Boxing Club accedía a la final y que los azurros conducidos por Carlos Padín y los celestes dirigidos por Mariano Palermo deberán enfrentarse este miércoles 29 de abril a las 21 horas en la cancha del “Pichón Guatti” del albiverde.

Cabe resaltar que el ganador de esta etapa local se medirá en la siguiente fase con el equipo vencedor de la filial de El Calafate.