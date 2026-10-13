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Hispano Americano volvió a representar al deporte santacruceño en el ámbito internacional con una actuación destacada en la XXVII edición del Campeonato de Básquetbol “Encestando una Sonrisa Salesiana” (EUSS), desarrollado en Puerto Natales, Chile, con la participación de equipos argentinos y chilenos.

La institución celeste completó una experiencia deportiva positiva al conseguir que sus dos equipos alcanzaran el tercer puesto en sus respectivas categorías. El doble podio representó un importante reconocimiento al trabajo que el club lleva adelante en la formación de sus jóvenes basquetbolistas y a la preparación realizada para afrontar una competencia de carácter internacional.

El certamen también dejó distinciones individuales para Hispano Americano, ya que tres de sus jugadores fueron seleccionados para integrar los quintetos ideales de sus respectivas categorías, un reconocimiento al rendimiento que mostraron durante el torneo.

Bautista Alvarado, William Redchuk y Lucila Juárez fueron los representantes del conjunto santacruceño que recibieron esta distinción, sumando otro motivo de orgullo para la institución y destacando el talento de los jóvenes deportistas que forman parte de sus equipos.

Más allá de los resultados, la participación en Puerto Natales significó una nueva oportunidad para que los jugadores sumaran experiencia, se midieran ante rivales de otros puntos de la región y fortalecieran los vínculos deportivos entre Argentina y Chile. Este tipo de encuentros también contribuye al crecimiento de las categorías formativas, al promover el aprendizaje, la competencia y el intercambio entre instituciones.

Desde Hispano Americano destacaron el desempeño de sus representantes y felicitaron tanto a los jugadores como a los cuerpos técnicos y las familias que acompañaron el proceso. El apoyo de todos ellos resulta fundamental para sostener el desarrollo deportivo y hacer posible que los equipos de la institución compitan fuera de la provincia y del país.

Con dos terceros puestos y tres reconocimientos individuales, el básquet celeste cerró su participación en el campeonato con un balance positivo y renovó su compromiso con la formación de jóvenes talentos.

La actuación en Puerto Natales vuelve a poner en valor el trabajo que realiza Hispano Americano y reafirma su presencia en el escenario deportivo patagónico, llevando los colores de Río Gallegos, Santa Cruz y Argentina a una competencia internacional.