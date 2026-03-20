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La Copa Ciudad 2025 de Fútbol tendrá la particularidad que se definirá este año 2026. Esto se debe a que en el mes de diciembre del año pasado, que es cuando se suele disputar esta copa, tanto la Liga Sur como la Liga Independiente de los barrios, aún no habían finalizado sus competencias.

Por esta razón, los clubes que aún seguían en carrera junto con los organizadores del torneo, decidieron postergar los partidos para este mes de marzo. Se propuso esta fecha de modo que los equipos ya estuvieran realizando la pre temporada y para que los partidos les sirviesen de preparación para sus respectivas competencias.

En este sentido, luego de ganar sus llaves de cuartos de final, los primeros en enfrentarse en la llave de semifinales fueron Hispano y Martín Güemes con victoria para el conjunto celeste por 2 a 0.

Con Hispano en la final faltaba la definición de la otra llave que tenía como protagonistas a dos equipos de liga sur: Ferro YCF y Unión Santacruceña. Ambos equipos ya habían tenido su debut por la primera fecha de la competencia oficial de Liga Sur con un saldo favorable para Unión y negativo para Ferro.

Lo mismo podríamos decir que ocurrió en la semifinal que se disputó anoche en cancha de Hispano, ya que Unión venció 3 tantos contra 1 a su par de Ferro, logrando así el pase al partido definitorio.

De esta forma, el trofeo se resolverá entre Hispano Americano y Unión Santacruceña el día martes 24 de marzo a las 20:30hs en la cancha “Gustavo Andrés Soules” del equipo celeste. Por el momento no hubo objeciones del conjunto albinegro sobre el escenario de la final.

Hispano enfrentará a Unión Santacruceña en la final.

Se enfrentarán dos veces en 3 días

Lo realmente llamativo es que ambos equipos se cruzarán en la previa de la final por la segunda fecha del torneo oficial “René Peneca Muñoz”. Será el día domingo a las 15 horas en la cancha del Boxing.

Resta saber si los entrenadores repetirán formaciones o si priorizarán un partido sobre el otro, pero lo cierto es que el destino los enfrentará dos veces en tan sólo 96 horas.

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