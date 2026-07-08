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La espera terminó. Luego de una intensa competencia, Hispano Americano y Unión Santacruceña animarán la gran final del Torneo Apertura de la Liga de Básquet de Río Gallegos (LiBar) en la categoría +35.

El encuentro se jugará este jueves 9 de julio, a partir de las 20:00, en el gimnasio del CEPARD, donde ambos equipos buscarán coronar su campaña con el primer título de la temporada.

La definición reunirá a dos de los protagonistas más destacados del certamen, en un partido que promete paridad, experiencia y buen básquet. Con planteles conformados por jugadores de amplia trayectoria, tanto Hispano Americano como Unión Santacruceña intentarán imponer su juego para quedarse con el trofeo.

Se espera una gran concurrencia de público para acompañar una jornada especial del básquet local, que marcará el cierre del Torneo Apertura de la categoría +35 y consagrará al nuevo campeón de la LiBar.

Todo está preparado para una final que promete emociones de principio a fin, con dos equipos que buscarán dejar su nombre en lo más alto del básquet de Río Gallegos.