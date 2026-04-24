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Hispano Americano puede ser campeón e invicto esta tarde cuando se dispute la séptima fecha del torneo de cuarta división, donde los celestes dominan con superioridad y eficiencia en un torneo que los vio ganadores desde el primer partido, donde han dominado ampliamente al resto con seis victorias y un solo empate frente a Boca y con diferencias con el resto.

Cuando falta ésta fecha del fin de semana y la siguiente, los celestes encabezan la tabla con 16 puntos sobre Unión Santacruceña que suma 15 (por uno), pero los de Unión tienen fecha libre por lo que los de Hispano quedarán en inmejorables condiciones de alejarse mas todavía, por lo que habrá que esperar a la tarde cuando se midan con Talleres, porque de ganar serían los líderes absolutos y se coronarían nada menos que en el mítico “Pichón Guatti” del Boxing Club, su eterno rival.

Sería como hacerles pito catalán a los albiverdes que al día siguiente jugarán contra ellos pero en primera división y allí los de Clavel se juegan todo por la victoria que también los puede poner en la cima, pero eso es harina de otro costal, porque estamos en la cuarta división y sus entretelones, previo a las dos de la tarde cuando se miren las caras en la cancha.

Lo cierto es que los celestes apuntan bien a una ganancia clara con los cordobeses de Talleres que vienen también con toda la música de cuarteto en sus oídos, aunque les falte un partido sin jugar contra los del Boxing precisamente, pero que harán lo posible para llevarse el logro porque aspiran a mucho en el fútbol local y sin lugar a duda que lo vienen demostrando y por ello este partido reviste tanto interés parwa ambos lados.

En realidad el primer encuentro será entre Escorpión que enfrentará a Ferrocarril en campo celeste, los dos últimos de la tabla jugarán entre sí para ver quien queda colgado al final, aunque los ferrocarrileros tienen ya dos puntitos a favor, producto de sus dos empates con Boca y Bancruz, mientras que los chicos de Escorpión vienen acéfalos de victorias en las cinco fechas jugadas, por lo que una ganancia les vendría de periquete.

Otro encuentro será el que protagonicen los bancarios con los petroleros también en campo celeste donde los de la avenida San Martín llegan terceros por ahora pero con 8 puntos a 7 de distancia de los de adelante, una diferencia demasiado amplia cuando ya se está en la anteúltima fecha, por lo que con poco para decir salvo llegar a otra victoria que los deje contentos y bien, mientras que para los petroleros sin ninguna chance y peleando abajo de la tabla, solo les queda trata de hacer un buen papel.

El primero y único en el “Pichón Guatti” será el de Talleres con Hispano como para calentar los ánimos de entrada, porque el partido restante de la fecha que tendrá como protagonistas a los dueños de casa con los de Bancruz se jugará el martes 28 en ese mismo escenario, donde ambos conjuntos están en la mitad con la misma cantidad de puntos, por lo que lo que pelean es quien queda arriba del otro en la foto final y así se completa ésta sexta fecha que pude tener como dijimos al principio, a un campeón fuera de contexto final, adelantado a los últimos pelotazos del campeonato.

Así las cosas se llega a la séptima fecha con las cosas claras y con los de Hispano como líderes sin muchos miramientos, ansiosos de ganar otra vez para ser campeones}, mientras que los de Unión que se hacían los rulos por entrar en una batalla final por los puntos, pueden quedarse con las manos vacías si los celestes ganan, aunque les queda esa luz de esperanza todavía vigente hasta la tarde de hoy, cuando el sol salga sobre la cancha de la avenida San Martín.