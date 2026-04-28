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La Superliga Femenina de Fútbol va entrando en la recta final de su definición. El pasado fin de semana se disputó la séptima fecha y cada equipo va trazando la realidad de sus aspiraciones para las últimas jornadas de competencia.
Comenzando con el puntero Hispano “B”, tuvo una difícil parada frente a su inmediato escolta Libertad Femenina. En un duelo cargado de tensión y nerviosismo, ningún equipo se pudo sacar ventajas y finalizaron igualados 1-1.
Otro equipo que estaba al acecho pero pudo coronar una victoria en esta última fecha fue Atlético Sur, que sin demasiados sobresaltos venció 3 a 0 Las Sin Dt y de esta forma quedó a 3 unidades del líder.
Huracán, otro de los animadores del torneo, dio una de las notas de la jornada al vencer ¡9! a 0 a Don Bosco y posicionarse también a sólo 3 puntos del puntero. Para seguir hablando de goleadas, debemos hacer referencia al Boxing Club, que no tuvo piedad frente a las chicas de Estrella y les propinaron un contundente 7 a 0.
Por último, el conjunto de Petrel logró su primera victoria del torneo al derrotar 1 a 0 a Hispano “A” y las chicas de Defensa vencieron 2 a 0 a Berto para mantener viva la esperanza de pelear por el título hasta el final.
Así las cosas, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1° Hispano “B” 17 pts; 2° Libertad Femenina 14 pts; 3° Atlético Sur 14 pts; 4° Huracán 14 pts; 5° Estrella 12 pts; 6° Defensa 12 pts; 7° Boxing 11 pts; 8° Berto 8 pts; 9° Las Sin Dt 5 pts; 10° Petrel 3 pts; 11° Don Bosco 3 pts; 12° Hispano “A” 2 pts.
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