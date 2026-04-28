Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Superliga Femenina de Fútbol va entrando en la recta final de su definición. El pasado fin de semana se disputó la séptima fecha y cada equipo va trazando la realidad de sus aspiraciones para las últimas jornadas de competencia.

Comenzando con el puntero Hispano “B”, tuvo una difícil parada frente a su inmediato escolta Libertad Femenina. En un duelo cargado de tensión y nerviosismo, ningún equipo se pudo sacar ventajas y finalizaron igualados 1-1.

Las chicas de Petrel festejaron la primera victoria del torneo.

Otro equipo que estaba al acecho pero pudo coronar una victoria en esta última fecha fue Atlético Sur, que sin demasiados sobresaltos venció 3 a 0 Las Sin Dt y de esta forma quedó a 3 unidades del líder.

Huracán, otro de los animadores del torneo, dio una de las notas de la jornada al vencer ¡9! a 0 a Don Bosco y posicionarse también a sólo 3 puntos del puntero. Para seguir hablando de goleadas, debemos hacer referencia al Boxing Club, que no tuvo piedad frente a las chicas de Estrella y les propinaron un contundente 7 a 0.

Por último, el conjunto de Petrel logró su primera victoria del torneo al derrotar 1 a 0 a Hispano “A” y las chicas de Defensa vencieron 2 a 0 a Berto para mantener viva la esperanza de pelear por el título hasta el final.

Entretiempo en uno de los partidos de la Superliga.

Así las cosas, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1° Hispano “B” 17 pts; 2° Libertad Femenina 14 pts; 3° Atlético Sur 14 pts; 4° Huracán 14 pts; 5° Estrella 12 pts; 6° Defensa 12 pts; 7° Boxing 11 pts; 8° Berto 8 pts; 9° Las Sin Dt 5 pts; 10° Petrel 3 pts; 11° Don Bosco 3 pts; 12° Hispano “A” 2 pts.