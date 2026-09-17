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Hispano Americano cruzó la frontera y dejó su huella. Las divisiones formativas del “Celeste” fueron protagonistas de la segunda edición de la La Doce Cup, torneo internacional infanto-juvenil que se disputó en Punta Arenas y reunió a equipos de Argentina y Chile.

Y los chicos de Río Gallegos se volvieron con motivos para festejar. La categoría 2010 se subió al podio y terminó en el tercer puesto, mientras que la 2013 tuvo una gran campaña y alcanzó la final, quedándose con el segundo lugar.

La 2014 también fue protagonista. Llegó hasta las semifinales y tuvo que definir su suerte desde los doce pasos frente al conjunto local. La tanda de penales terminó dejando al equipo de Hispano afuera de la final, aunque cerró su participación con un meritorio cuarto puesto.

Pero hubo algo que fue mucho más allá de las posiciones finales. Para los chicos del “Celeste”, el viaje a Punta Arenas significó una nueva experiencia internacional, la posibilidad de medirse con equipos de otro país y, sobre todo, representar los colores de Hispano Americano y de Río Gallegos.

Competir, compartir, aprender y disfrutar. También se trata de eso cuando la pelota empieza a rodar lejos de casa. Y los chicos de Hispano estuvieron a la altura, mostrando compromiso, compañerismo y ese sentido de pertenencia que se construye desde las formativas.

El balance dejó podios, una final, una semifinal y, por encima de todo, una experiencia que seguramente quedará guardada para cada uno de los protagonistas.

Hispano volvió de Chile con resultados importantes, pero también con algo todavía más valioso: kilómetros recorridos, partidos jugados y nuevas historias para seguir construyendo desde las inferiores.