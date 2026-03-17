Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de los resultados de la primera fecha del torneo oficial en cuarta división de la Liga de Fútbol Sur, Hispano Americano se ubicó como líder, luego de su contundente resultado frente a los bancarios a quienes vencieron por 5 a 1 en uno de los partidos del pasado fin de semana.

Este incuestionable final puso a los celestes al frente de la tabla en esta primera incursión, aunque Talleres que le ganó 4 a 2 a Boca quedó muy cerca, por lo que ses proyectan como los dos equipos que podrían discutir la punta por lo menos en ésta primera parte del torneo, donde fueron los mas claros ganadores y donde los del Hispano están por encima por deifernci de gol,( +4 para los celestes y +2 para los de Talleres).

Panorama que apunta a una lucha que puede ser mas que interesante por las ansias de victoria de los de Talleres que no dejan pasar nada y los celestes que también quieren mostrar que pueden como lo hicieron frente a los bancarios, mientras que un poco mas recatados están por un lado los albiverdes que ganaron por 2 a 0 a los petroleros de UPP, y los de Unión Santacruceña que hicieron lo propio con los ferrocarrileros.

Por ahora y si bien “esto recién empieza”, aparecen los dos de adelante con muchas ínfulas y los dos que le siguen (Boxing e Unión) con aspiraciones pero un poco mas tranquilos aunque hay mucho por delante y todo puede cambiar en la magia del fútbol, pero por ahora se presenta de esta manera, donde nadie querrá seguir perdiendo por lo que los bancarios seguramente repuntarán en la próxima.

Luego de ésta primera fecha sumando de a tres Hispano, Talleres, Boxing y Unión, y siguen detrás Boca, Bancruz, UPP y Ferrocarril completando el octeto de esta primera parte, por lo que habrá que ver como sigue luego de este traspié para los cuatro que perdieron y que harán los de adelante en función de un torneo que los tiene por ahora como protagonistas y con pretensiones.

Otro torneo interesante el de la cuarta división, donde aparecen los posibles futbolistas de primera para el futuro, máxime en un campeonato corto como este que promete mas sorpresas como las que vivimos el fin de semana, con resultados algo inesperados pero contundentes a la hora de sumar.