Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El básquet formativo tuvo un fin de semana de protagonismo en el gimnasio Tito Wilson, donde se desarrolló el Torneo Desarrollo de Futuros Talentos, organizado por Hispano Básquet. La iniciativa convocó a diferentes equipos y categorías, en dos jornadas que combinaron competencia deportiva, aprendizaje y compañerismo.

En cuanto a los resultados, Huracán Santacruceño se quedó con el primer puesto en la categoría U20, mientras que Los Tigres finalizaron en la segunda posición, en U18. Por su parte, Hispano Americano obtuvo el tercer lugar en U14, completando el podio del certamen.

Además, las categorías U13 femenina y masculina formaron parte de la actividad bajo la modalidad de encuentro. En estas divisiones, el objetivo estuvo puesto principalmente en promover el desarrollo deportivo, la integración entre los participantes y el disfrute del básquet, más allá de los resultados.

Desde la organización destacaron la participación de todos los equipos y agradecieron a quienes colaboraron para hacer posible el torneo, una propuesta que busca generar espacios de crecimiento y fortalecer el desarrollo de esta disciplina en Santa Cruz.

De esta manera, el Estadio Tito Wilson volvió a convertirse en un punto de encuentro para el básquet provincial, con los jóvenes como protagonistas y una premisa que resume el espíritu de la iniciativa: el futuro del básquet se construye jugando.