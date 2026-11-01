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El hockey de Hispano Americano volvió a ser protagonista y celebró un nuevo logro deportivo. En esta oportunidad, el equipo femenino Sub 16 se consagró campeón de la Liga de la categoría, tras completar una destacada actuación a lo largo de la competencia.

La definición tuvo lugar en la ciudad de El Calafate, donde se disputó la última fecha del certamen y las representantes del hockey celeste pudieron coronar el esfuerzo y el trabajo realizado durante el torneo con la conquista del primer puesto.

El título colectivo llegó acompañado de importantes distinciones individuales para las jugadoras del conjunto hispanista. Lola Gorjón fue reconocida como la goleadora del torneo, mientras que Lola Miller y Justina Jurado compartieron el reconocimiento a las mejores arqueras de la competencia.

De esta manera, Hispano Americano cerró una gran participación en la Liga Sub 16, reafirmando el crecimiento de su hockey formativo y el trabajo que se desarrolla tanto dentro como fuera de la cancha.

El campeonato representa un nuevo motivo de orgullo para la institución y un reconocimiento al compromiso de las jugadoras, el cuerpo técnico y las familias que acompañan el desarrollo de la disciplina.