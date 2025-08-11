Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Hispano Americano logró ubicarse en el primer lugar luego de vencer al Atlético Boxing Club por dos goles a uno en el marco de la primera ronda de la Copa Regional Federal Amateur femenina ( igual al clásico torneo regional masculino), por lo que junto a sus rivales pasaron a la segunda ronda dejando en el camino a Camioneros de Río Grande.

En el primer encuentro del fin de semana las chicas celestes le ganaban a las fueguinas por 2 a 1 con dos impresionantes goles de Antonella González y descuento para las rivales en los pies de Valeria Sanchez Gallardo y en el segundo encuentro, eran las chicas del Boxing Club las que derrotaban a lasa de Camioneros por el mismo resultado, con dos goles de buena factura de Florencia McLean, por lo que los dos equipos ganadores se enfrentarían en la tarde del domingo para darle lucidez al estadio “Pichón Guatti” de la avenida San Martín.

Allí se enfrentaron las dueñas de casa con sus rivales celestes, donde Hispano Americano con un dos a uno se quedó con el resultado den encuentro y el primer lugar de la tabla par pasar a la segunda fase, y como pasan dos equipos por zona, las del Boxing también entraron en la etapa siguiente, quedando Hispano con 6 unidades, Boxing con 3 y Camioneros sin puntos.

Ahora comienza la segunda etapa que se jugará el 31 de agosto y el 7 de septiembre, donde en la zona patagónica Confluencia de Neuquén enfrentará a Independiente de Trelew y por otro lado, Cruz del Sur de Bariloche hará lo propio contra Pacífico de Neuquén, todos nombres archiconocidos en el fútbol patagónico, mientras que el Boxing Club se medirá con Ferrocarriles del Estado de Comodoro Rivadavia y por su parte Hispano Americano lo hará con Nocheros de Las Heras.

Luego se enfrentarán entre equipos ganadores y de este cuarteto doble saldrá un equipo que será el campeón de la zona patagónica, el que deberá enfrentar al campeón de Cuyo, torneo que está bastante mas avanzado y donde juegan la zonal Sporting del Bañado de Valle Viejo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, quienes van por el encuentro de vuelta, porque en el de ida ya vencieron las chicas de Sporting por 1 a 0 y están cercanas a clasificarse, y cabe señalar que este torneo dio comienzo hace ya unos meses pero en la zona patagónica y por las condiciones climáticas se demoró esperando el mejoramiento climático.

Con este panorama queda mucho por delante por lo que habrá que esperar resultados pero con el primer obstáculo ya superado, los equipos galleguenses intentan seguir avanzando con la vista puesta en los premios mayores.