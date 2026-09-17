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Hay ilusión. Hay viaje. Y hay una nueva historia por jugar. El fútbol femenino de Hispano Americano vuelve a salir a la cancha con un objetivo claro: seguir avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur Femenino. Las dirigidas por Fernando Granatelli ya tienen todo listo para afrontar la Segunda Ronda de la Región Patagónica, en una serie que se definirá durante 180 minutos.

El primer capítulo será este sábado 19 de septiembre. Desde las 13:30, Hispano visitará la cancha de Talleres de Caleta Olivia para poner en marcha una serie que tendrá su definición en Río Gallegos. El “Celeste” sabe que tendrá por delante un partido intenso y que cada detalle puede pesar de cara a la revancha.

La historia continuará una semana después, el sábado 26 de septiembre, cuando Hispano reciba a su rival en casa. El encuentro está previsto para las 15:00, aunque el horario todavía debe ser confirmado.

Antes de ese partido decisivo habrá que jugar los primeros 90 minutos. Por eso, el plantel emprenderá este viernes el viaje rumbo a Caleta Olivia, cargado de ilusión, compromiso y la expectativa de dar otro paso en el certamen.

Para el equipo de Granatelli, la serie representa una nueva oportunidad de seguir haciendo historia y llevar los colores de Hispano Americano a lo más alto de la competencia regional. Primero será afuera. Después, la definición en casa.

La ilusión ya está en marcha. Este sábado, en Caleta Olivia, comienza otra batalla futbolística para las chicas del “Celeste”.