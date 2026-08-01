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Con una desafortunada noticia comenzó la tarde en la cancha “Gustavo Andrés Soules” del Hispano Americano. Es que instantes antes del comienzo del partido uno de los árbitros asistentes, Alfio Moreno, sufrió un accidente en inmediaciones de la cancha producto de la escarcha. La caída y el golpe provocaron que tenga que ser atendido por personal médico y que otro árbitro deba reemplazarlo para completar la terna arbitral, que tuvo a Sandra Bárcena como árbitro principal, a Mauricio Ecavhe como primer asistente y a Nehuen Rivero como segundo.

Sorteado ese imprevisto, con una temperatura que rondaba los 2° y una sensación térmica que oscilaba entre -3° y -2°, en un campo de juego que presentaba algunos charcos de agua, a las 14:10 comenzó el juego entre Hispano y Boxing.

Los primeros instantes mostraron a un Boxing queriendo ser protagonista, con muchas jugadoras plantadas en campo rival y una clara intención de aprovechar la velocidad de sus jugadoras de ataque. Por el lado de Hispano, la intención parecía copar la mitad de cancha, juntar pases y generar peligro por abajo.

Ese panorama inicial pareció romperse a los 5 minutos, cuando una mala salida del Boxing provocó el primer acercamiento serio de Hispano al arco defendido por Silvana Dimitri. Si bien el remate de la atacante “celeste” se fue desviado, pareció ser un aviso de lo que vendría dos minutos después.

Con Hispano volcado al ataque, una buena jugada en el borde del área terminó con un pase a la derecha a la jugadora número 8 Paloma Ibañez que sin dudar le hundió el pie a la pelota y de emboquillada al segundo palo convirtió el primer tanto de la tarde. 1 a 0 y festejo de las locales.

Con el envión del triunfo parcial, Hispano empezó a animarse cada vez más. Sumaba pases en el medio y hacía jugar a sus laterales y volantes bien abiertas, lo que le permitía por momento tener el control total del trámite sin descuidar la parte defensiva, donde siempre estaban las centrales Daiana Reveco y Micaela Oyarzún.

Por el lado del Boxing, parecía no encontrarse en la cancha y se mostraba más incómodo que su rival por las condiciones del campo. Sin embargo, luchaba el partido con arrebatos personales y redoblando esfuerzos a la hora de recuperar la pelota.

Con ese empuje, recién a los 18 minutos consiguió sacar un remate al arco defendido por Claudia Elguero, aunque sin potencia, lo que no generó mayor dificultad para la 1. Inmediatamente Hispano respondió con una salida rápida que terminó en un centro al área del Boxing que ninguna atacante pudo conectar.

El desarrollo del partido seguía con Hispano teniendo la posesión de la pelota, pero sin poder entrar con pelota dominada al área, lo que desgastaba a las jugadoras del Boxing que debían correr detrás de la pelota. En ese trabajo defensivo se destacó la jugadora número 2 “albiverde” Mía Franco Miño, que leía bien los momentos para salir de la cueva y cortar cada avance “celeste”.

Parecía que la primera mitad terminaría con Hispano arriba en el marcador, pero el ímpetu de las jugadoras del Boxing las llevó a ganar un tiro de esquina. De ese córner, y tras una serie de rebotes, apareció la jugadora número 9 Macarena Mazza, que con olfato goleador encontró la pelota picando cerca del arco y también sin dudar la mandó al fondo de la red para estampar el 1 a 1 y sin mucho más ambos equipos se fueron a los vestuarios.

Comenzado el complemento, la intensidad y el ritmo de juego parecieron bajar un poco, una cuestión lógica por las condiciones climáticas y el estado de la cancha, que si bien no impedía el correcto desplazamiento de la pelota si empezaba a cargar las piernas de las jugadoras.

Los primeros 20 minutos, más allá que Hispano era el que más intentaba adueñarse de la pelota aprovechando la buena técnica de sus mediocampistas, el partido se emparejó respecto a la primera mitad. Boxing con sus armas seguía intentando atacar a la defensa celeste, pero todo se diluía en los metros finales.

Recién a los 65 minutos llegaría la primera jugada de peligro para Hispano. Un mal cierre de la defensa “albiverde” derivó en un pase a la jugadora número 9 Antonella González, que quedó mano a mano con la portera del Boxing, pero sin poder acomodarse definió como pudo por abajo y cuando la pelota buscaba traspasar la línea de gol la jugadora número 6 María Vázquez llegó para despejar y armar de nuevo.

En los últimos minutos los técnicos movieron los bancos de suplentes, pero no alcanzó para cambiar el trámite. Aunque sobre el final, cuando se jugaban dos de los tres minutos adicionados, casi se lleva una victoria agónica el equipo de Fernando Granatelli, pero el cansancio pudo más y la autora del primer gol Paloma Ibañez, que entraba sola sin marca al área chica, no pudo llegar a puntear la pelota.

Empate en uno y a esperar al próximo sábado para saber qué equipo sigue en carrera en este Torneo Federa Regional Amateur Femenino.

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