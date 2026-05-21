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El certamen que reúne a equipos de Santa Cruz y de la región de Magallanes en una competencia todos contra todos va entrando en su recta final. El pasado fin de semana se conocieron los finalistas a la Copa de Oro.

En la Zona “A”, que se jugó en Punta Arenas, se midieron el Hispano Americano, Amigos de Ushuaia, Cordenadap y Sokol, ambos de Punta Arenas. La supremacía en esta zona fue del “Celeste”, que triunfó en todos sus partidos.

En el primero, le ganó 71 a 50 a Sokol, en el segundo 76 a 34 a Amigos de Ushuaia y en el último a Cordenap por 94 a 54.

Por la Zona “B”, que se disputó en Puerto Natales, se enfrentaron el club San Miguel, la Escuela de Municipal de Río Turbio, Argentinos del Sur de El Calafate y el club Natales. En este grupo el “Santo” de Río Gallegos también ganó todos sus partidos.

En el primero, se impuso 41 a 37 a Argentinos del Sur, en el segundo venció 66 a 43 al conjunto de Río Turbio y en el último derrotó con una amplia diferencia al Club Natales por 56 a 17.

Para la instancia final, a Hispano y San Miguel se sumarán Cordenap, que salió 2° en la Zona “A” y Argentinos del Sur de El Calafate, que finalizó 2° en la Zona “B”.

Si bien se anunció la realización de la Copa de Oro para el mes de agosto, aún resta la confirmación oficial sobre los días y las sedes.