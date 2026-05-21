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El certamen que reúne a equipos de Santa Cruz y de la región de Magallanes en una competencia todos contra todos va entrando en su recta final. El pasado fin de semana se conocieron los finalistas a la Copa de Oro.

En la Zona “A”, que se jugó en Punta Arenas, se midieron el Hispano Americano, Amigos de Ushuaia, Cordenadap y Sokol, ambos de Punta Arenas. La supremacía en esta zona fue del “Celeste”, que triunfó en todos sus partidos.

En el primero, le ganó 71 a 50 a Sokol, en el segundo 76 a 34 a Amigos de Ushuaia y en el último a Cordenap por 94 a 54.

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El “Santo” se clasificó con puntaje perfecto.

Por la Zona “B”, que se disputó en Puerto Natales, se enfrentaron el club San Miguel, la Escuela de Municipal de Río Turbio, Argentinos del Sur de El Calafate y el club Natales. En este grupo el “Santo” de Río Gallegos también ganó todos sus partidos.

En el primero, se impuso 41 a 37 a Argentinos del Sur, en el segundo venció 66 a 43 al conjunto de Río Turbio y en el último derrotó con una amplia diferencia al Club Natales por 56 a 17.

Para la instancia final, a Hispano y San Miguel se sumarán Cordenap, que salió en la Zona “A” y Argentinos del Sur de El Calafate, que finalizó en la Zona “B”.

Si bien se anunció la realización de la Copa de Oro para el mes de agosto, aún resta la confirmación oficial sobre los días y las sedes.

 

 

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