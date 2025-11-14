Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La historia nunca escrita del fútbol de Río Gallegos se recopila por recortes, revistas o algunos elementos particulares que muchas familias guardan de sus antepasados, motivo por el cual es difícil tener relación perfecta de los hechos pero reunimos por partes algunos de los acontecimientos mas reconocidos.

Con ésta premisa nos metemos en la historia pare recordar incluso que el primer club que existió en la Patagonia fue el Sportivo de Puerto Santa Cruz nacido en 1911, que en Río Gallegos el mas antiguo es el Atlético Boxing Club nacido en 1920 y que su gran rival el Hispano Americano es de 1925, por lo que no es sencillo recuperar hechos pasados.

Sin embargo podemos afirmar que la primera vez un seleccionado jugó contra Puerto Santa Cruz fue en 1922 y se jugó en cancha del Sportivo, donde ganaron los locales por tres a cero, con equipo conformado por Brett en el arco, Larragaña de Nícola, Ticó, Tourville, Lajús, Felipe López, González, J.Rodríguez, Doberty, y julián López, mientras que los galleguenses lo hicieron con Darling en el arco, Caminos, Carrasco, Paarsman, Benjamín Alvarez, José Alvarez, Neira, Ranni, Fausti Darling, Fernández y Amador Alvarez.

Habrá partido revancha al año siguiente donde ganaron los de Río Gallegos con tantos de Amador Alvarez y de Julio Cañavete, con el cuadro galleguense con Noguera en el arco, F.Darling y Juan Ranni, José Filgueira, Eulogio Carrasco y A.Caamaño, Joaquín Fernández, Julio Cañavete, Bartolomé Alvarez y Amador Alvarez, mientras que los oponentes del Sportivo lo hicieron con Brett, Doberty, Alonso, Alvarez y Ticó, Oscar Felton, Arregui, Roque Crespo, Silva, Juan Rodríguez y Joaquin López.

También en 1922 la selección local había jugado con la selección de la ciudad de Punta Arenas, perdiendo en semana santa de ese año por 2 a 1 a pesar del esfuerzo y del gol que marcó Augusto Grillo para los locales, pero lo que pertendió ser la revancha salió pero recién 6 años después en abril de 1928, con Ritchie en el arco, Vetorazzi y Neil, Fernández, Bartolomé Alvarez, Abacca, Bárcena, Arregui, Roberts, F.Fernández y F.Aristizabal, mientras que los magallánicos jugaron con García, Crociatti, y J.Alvarez, Ortiz, Alvarado y Garrido, Ibsen, Rubén Alvarado, Abello, Vergara y Schultz, ganando los chilenos por 5 a 0 nada menos, con tres goles del internacional Abello y dos de Vergara.

No solamente la selección local tuvo encuentros por esos años, dado que el Boxing Club que ya estaba constituido y se fortalecía, pudo enfrentar en 1929 a un seleccionado entre el Sportivo y el Atlético de Santa Cruz en cancha del ex hipódromo, ganándole por 3 a 1 y con revancha en 1930 en Puerto Santa cruz donde volvieron a ganar los albiverdes por 2 a 0, años en los cuales el Boxing mantenía un encuentro permanente con el Scout de Punta Arenas, algo que de lo que nos explayaremos en la próxima columna.