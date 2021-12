Homenaje para "Flecha" Vera que ya descansa en la cancha de Independiente que lleva su nombre

Ahora sí. Su deseo en vida se cumplió. Este sábado, en la cancha "Flecha" Vera de Independiente de Río Gallegos se llevó a cabo un sentido homenaje a quien fuera en vida una persona vinculada al deporte, querido por sus pares y un apasionado por el "Rojo" de la capital santacruceña.

La familia de José "Flecha" Vera, optó por cumplirle y hacer realidad el sueño que tenía el histórico entrenador de Independiente, quien formó a jugadores en gran parte de su vida.

A más de un año de su fallecimiento que ocurrió el jueves 2 de abril del 2020 afectado por el Mal de Parkinson, "Flecha" ahora está en cada rincón de la cancha que lleva su nombre.

La familia de Flecha decidió que él ahora descanse en un campo de juego, lo que siempre quiso en vida.

Para reflejar lo que significaba el Rojo en su vida, esto le decía a La Opinión Austral en 2017: "Es mi vida, mi casa, mi familia, si no tengo a Independiente creo que no respiro, si no tengo a mi familia no respiro, no tiro para adelante, es todo. La mayor satisfacción que me da Independiente es que termino donde empecé. No puedo calcular los años, las horas, el tiempo, es mi vida, es mi pasión, todo el esfuerzo que hice fue para mi familia y para Independiente y eso me ha llenado de orgullo, conocer tanta gente noble. Lo amo. Todos los sentimientos están en mi club, no me fui nunca. Mi vida está acá ".

