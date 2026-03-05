Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para esta tarde esta previsto el arribo de las unidades que componen la “Route Das Andes 2026” , la que retorna después de varios años (2018) que no volvía a la Patagonia y en ésta oportunidad, sale desde la ciudad de Ushuaia rumbo a Río Gallegos donde estarán arribando se estima a media tarde, donde se podrán admirar en el estacionamiento municipal de la Avenida San Martín a partir de las 17.30 aproximadamente.

La caravana esta compuesta por 53 unidades de autos de alta gama tripulados por sus propietarios, en un viaje de turismo po0r el sur del continente que se inicia en Tierra del Fuego y que luego de visitar Río Gallegos, harán lo propio rumbo a El Chalten al día siguiente y luego El Calafate, luego cruzarán la frontera rumbo a la ciudad de Punta Arenas en Chile y el posterior retorno a Ushuaia.

Entre ellos se destacan 15 modelos distintos de Porsche donde el mas característico es el 911 Targa, con 2 BMW, 8 Ferrari con modelos como una con motor 12 cilindros, 1 Alpine A110, un Aston Martin D89, un Bentley Continental, 3 mercedes Benz distintos y tres autos americanos Ford Mustang de distintos años, todos modeles desde 1956 a 2025, el mas moderno un Porsche 911 GTS Targa y el mas antiguo un 911 Speedter de 1956.

Esta expedición que ya cuenta con experiencia en la región, participará de este tour turístico con tripulantes de nacionalidad francesa en su gran mayoría y recorrerá lugares turísticos y las bellezas del sur de América, para luego retornar a sus países de origen, pero lo harán tripulando sus autos particulares, todos de alta gama y de alto costo, por lo que se estima que esta compuesta por protagonistas de buena posición económica.