Con un total de 37 equipos se inicia hoy el torneo nacional de Hockey 2025 que reúne una gran cantidad de equipos de toda la Patagonia y también de Punta Arenas (Chile) por lo que ha despertado un gran interés en la región.

El mismo se divide en dos categorías como lo son U14 y U16, y también en zonas dada la cantidad de equipos presentes, donde se destacan los locales por lo que los partidos e jugarán en los gimnasio Rocha, Indio Nicolai y en el Tito Wilson del Hispano, lo que pone de manifiesto la cantidad de juegos que habrá en estos días.

El Hispano ingresó al sorteo con variada suerte dado que en U14 jugará en una zona con San Esteban de Bariloche y con el equipo chileno de Punta Arenas, mientras que en U16 lo hará en una zona contra ADEFU de Tierra del Fuego, San Esteban de Bariloche y contra Calafate Rugby y Hockey, por lo que tendrá mucha actividad las celestes durante el fin de semana.

La gran mayoría de los equipos participantes estuvo presente también en septiembre en el torneo de selecciones disputado en Río Grande, por lo que varias se conocen s0bradamente, lo que aumenta seguramente la competencia.