En la localidad de Pico Truncado y organizado por el Club Barrio Sur, se llevo a cabo un torneo de Hockey con la participación de dos categorías como “mamis” y mixto, y que tuvo lugar en el gimnasio de Pan American Energy con buena concurrencia.

La intención es de la fomentar la disciplina mucho mas en la actualidad, por lo que se trabaja en ese sentido y por ello la concreción de este primer torneo que contó además con las visitas de un equipo de Caleta Olivia y otro equipo de Las Heras.

Es el primer torneo oficial que se realiza en la localidad, sumado a que los equipos locales participarán esta temporada del torneo que organiza la Liga de Caleta Olivia, lo que seguramente aumentará el interés por el Hockey pista colaborando con la intención de la gente del club barrio Sur y de los truncadenses que apoyan la idea.