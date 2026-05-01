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Los días 22 y 23 de abril, captadores del Club Atlético Huracán se dieron cita en las instalaciones de la cancha “Emilio Pichón Guatti” del Boxing Club para evaluar a jugadores desde la categoría 2009 hasta la 2013.

De estos dos días de prueba, la institución de Parque Patricios decidió que nueve jugadores habían pasado el visto bueno y por ende fueron preseleccionados para continuar con las pruebas en la ciudad de Buenos Aires.

Los jugadores que deberán presentarse próximamente en los entrenamientos de Huracán son: Mayco Martínez, categoría 2009; Matheo Carrazan y Benicio Espinoza, categoría 2011; Mateo Bórquez, categoría 2012; Lisandro Flores, Ciro Almonacid, Lionel Donoso, Benicio Delfino y Thiago Santander, categoría 2013.

“Las pruebas de captación no son solo una evaluación: son una puerta que se abre para que los chicos puedan mostrarse, crecer y acercarse a nuevos desafíos dentro del fútbol formativo” expresaron desde las redes oficiales del Atlético Boxing Club.