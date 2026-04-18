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La iniciativa, enmarcada en el programa de scouting de la institución de Parque Patricios, tiene como objetivo detectar y potenciar nuevos talentos del sur del país, brindándoles la posibilidad de incorporarse a las divisiones formativas del “Globo”.

Las pruebas se llevarán a cabo en las instalaciones del club anfitrión, uno de los referentes deportivos de la región, que oficiará como sede del evento. Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de jornadas para ampliar el alcance territorial de los clubes de primera división y generar oportunidades concretas para jóvenes futbolistas.