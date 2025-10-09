Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El joven Ian Davidson ha sido seleccionado para integrar la dupla que jugará los Juegos parapanamericanos de Santiago 2025 que se disputarán en Chile del 31 de octubre al 9 de noviembre, con sedes en Santiago y Valparaiso con 13 disciplinas y siendo uno de los torneos mas importantes de Sudamérica.

El jovencito nacido en la capital santacruceña al igual que sus padres y abuelos , es hijo de Santiago Davidson y de Mariela Natalia Zapico, ambos vinculados al tenis desde muy chicos habiendo hecho sus primeros raquetazos en el Río Gallegos Tennis Club para luego vivir varios años en El Calafate donde Ian jugó fútbol de salón a pesar de su condición física con un pie que no es normal.

Hoy Santiago juega el torneo metropolitano de Squash y su madre de jugadora de Padel en River Plate, integra también el torneo metropolitano de Squash y ambos juegan los torneos nacionales de la especialidad.

Sus abuelos son Carlos Raul Zapico, periodista de este medio de comunicación, y Juan “Jhonny” Davidson, empresario y ex piloto de autos y padre de otro reconocido piloto actual de la categoría 1600 c.c. Federico Davidson

Afincados hace unos años en Buenos Aires, la familia vive frente al estadio Monumental de River donde Ian concurre al colegio todos los días y de allí nació por casualidad una visita al CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento) que está muy cerca y en él fue contactado por profesores de tenis adaptado, quienes influenciaron para vincularlo a la actividad, la que encaro con mucha decisión a tal punto que a los pocos meses, resultó la revelación nacional del tenis adaptado en los juegos de Mar del Plata.

Luego y el año pasado jugaría su primer torneo internacional en Pilar (Buenos Aires) donde perdería la semifinal frente a un rival colombiano pero sirvió como preparación en su primer cotejo internacional y hoy figura destacado incluso por su entrenamiento diario en el CENARD por lo que el cuerpo técnico en conjunto con la Asociación argentina de tenis han elegido a Ian Davidson y a su compañero de juego Ezequiel Lezama para integrar la representación nacional en los juegos en Chile.

Otro galleguense mas en la élite del deporte nacional gracias a su increíble fuerza de voluntad y su dedicación diaria a la práctica del tenis en todos sus aspectos, algo que ha sido valorado notoriamente por sus profesores y amigos, y por la gente de la Asociación Argentina de Tenis.