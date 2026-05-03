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El joven riogalleguense Ian Davidson quien viene cumpliendo un importante papel en el tenis adaptado nacional, viaja el 25 de mayo rumbo a Bélgica para representar a la Argentina en el Mundial juvenil de la especialidad, noticia recibida con especial alegría por parte de las familias Zapico y Davidson.
El jugador ha sido seleccionado para integrar el equipo nacional y viajará acompañado de su entrenador Eduardo Ojeda y de su compañero de equipo Benjamín Topacio, ambos por primera vez en un torneo de carácter mundial.
La familia apoya incondicionalmente y emocionalmente este viaje que es un primer paso par una carrerea de carácter internacional como la que comenzó con el torneo Panamericano de Santiago de Chile y luego los torneos en Punta de Este y en Brasil, por lo que este será su primer viaje a un torneo mundial.
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