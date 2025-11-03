Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El riogalleguense Ian Davidson junto a su compañero Joaquín Lezama se quedaron con la medalla de plata en dobles al vencer a los representantes del Perú André Alberca y Angel González en el marco de los Juegos parapanamericanos que se disputaron en Santiago de Chile.

El equipo argentino que ya había derrotado a los colombianos, dio cuenta de los peruanos, habiendo perdido solo un encuentro con Brasil por lo que resultaron con medalla de plata que será entregada en la premiación del próximo miércoles.

Ian y Joaquin luego del partido del domingo. FOTO: Juegos Parapanamericanos Juveniles

En singles ambos quedaron fuera de juego luego de perder con los mas veteranos como el caso del uruguayo Alfonso María Llovet que ya está jugando internacionalmente por lo que cuenta con notable experiencia aunque Ian Davidson lo tuvo a mal traer ganándole el primer set por 7/5 pero perdiendo los otros dos.

FOTO: Juegos Parapanamericanos Juveniles

De todos modos ha sido una experiencia espectacular para el jugador nacido en Río Gallegos, lo que lo proyecta ahora a otro ámbito luego de estos logros porque si bien ya había jugado torneos internacionales como el de noviembre 2024 en Pilar (Provincia de Buenos Aires) es la primera vez que junto a Lezama salen del país a jugar al exterior, y vistiendo la camiseta argentina.