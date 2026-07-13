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En las últimas horas la ITF ( International Tennis Federation) a dado a conocer el ranking mundial del Tenis adaptado, donde el joven tenista de Río Gallegos Ian Davidson aparece en el octavo lugar luego de los resultados obtenidos en los torneos disputados en Colombia en los últimos días.

El ranking esta liderado por el australiano Woodman con 1013 unidades, seguido del belga Landermann con 544, el ingles Knoesen con 412, el japonés Inoue con 239.75, el ingles Barton con 233.25, el italiano Politano con 222.5, y otro australiano como Rennison con 193 y luego aparece Ian Davidson con 188 unidades seguido del neerlandés Kloosterman con 186 y cierra el Top Ten el australiano Shawcross con 172 unidades.

En este año en el que la joven promesa del tenis adaptado ha deslumbrado con resultados en varios torneos internacionales en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y ahora en Colombia, lo han proyectado como figura del deporte adaptado, logrando un ascenso notable en el contexto mundial para llevarlo a estar en el Top Ten del ranking mundial, por lo que se posiciona como una de las figuras mas notables para el futuro cercano.

Ian Davidson nacido en Río Gallegos y habiendo vivido varios años en El Calafate, esta radicado con su familia en la ciudad de Buenos Aires viviendo a muy pocas cuadras del Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento) donde practica diariamente luego de concurrir al colegio secundario de River Plate en el estadio Monumental, por lo que la actividad deportiva es parte de su desarrollo diario y de su estudio, con un avance notable en el último año en el tenis adaptado.