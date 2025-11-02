Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el mediodía del domingo el galleguense Ian Davidson perdió en tres set frente al uruguayo ranqueado junior Alfonso María Llovet en un partido que al igual que el sábado, tuvo mas de dos horas 30 de duración, donde el argentino hizo lo que pudo frente a un rival con mucha experiencia.

El primer set fue para Davidson por 7/5 pero perdió en los dos siguientes por 6/3 y 6/2 frente a un adversario con destacada actuación incluso internacional y ubicado en los primeros lugares del ranking junior sudamericano, por lo que fue catalogado como una valiosa experiencia.

Fue tan singular el encuentro, que al saludarse los jugadores al final del encuentro, hubo lluvia de flores por parte del público desde las tribunas del club Providencia de Santiago de Chile, donde se está desarrollando el torneo Parapanamericano de juveniles, como una demostración del esfuerzo brindado por los tenistas dentro del campo de juego.

Tanto Ian Davidson como su compañero Joaquín Lezama jugarán en dobles contra rival a designar que podría ser Perú o Colombia, lo que se sabrá luego de resultados en cancha.