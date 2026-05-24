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Davidson estará acompañado por su entrenador, Eduardo Ojea, y por su compañero de equipo Benjamín Topacio, en lo que será una experiencia histórica para los jóvenes representantes argentinos.

El tenista nacido en Río Gallegos viene consolidando una destacada trayectoria dentro del tenis adaptado nacional e internacional. Su crecimiento deportivo lo llevó a integrar distintas convocatorias de la selección argentina y participar en competencias disputadas en Chile, Uruguay y Brasil.

La participación en el certamen mundialista marca un nuevo paso en la carrera del deportista santacruceño, quien entrena en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) bajo la coordinación de Eduardo Ojea, uno de los principales referentes del tenis adaptado argentino.

Con apenas 16 años, Ian Davidson se ha convertido en una de las promesas del tenis en silla de ruedas del país. Su historia de superación y dedicación lo posiciona como un ejemplo para muchos jóvenes deportistas, destacándose no solo por sus resultados deportivos, sino también por su perseverancia y compromiso diario con el entrenamiento.

Cabe señalar que este año Ian Davidson fue sub campeón del Panamericano de Santiago de Chile y sub campeón del Abierto de Punta del Este.

El Mundial Juvenil de Bélgica reunirá a los mejores exponentes internacionales de la categoría y significará una oportunidad invaluable para que los representantes argentinos sumen experiencia y continúen desarrollando el crecimiento del tenis adaptado en el país.