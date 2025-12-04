Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El galleguense Ian Davidson resultó subcampeón en singles y en dobles con Joaquín Lezama en el torneo disputado en Punta del Este (Uruguay) y terminó subcampeón también en caballeros en el ITF de Hotel del Lago.

Con una performance de alto vuelo el torneo consagró nuevamente al joven tenista galleguense entre los primeros lugares del tenis adaptado sudamericano en un crecimiento notable de esta segunda parte del año, por lo que la proyección es por demás interesante para el jovencito que comenzó hace pocos años a jugar al tenis.

Luego de la representación nacional en el torneo panamericano de Santiago de Chile donde junto a su compañero Joaquín Lezama obtuvieran la medalla de plata, este nuevo galardón de alcance sudamericano los pone en buena posición en dobles y para Ian Davidson también una excelente clasificación en singles y un futuro mas que auspicioso en su carrera deportiva.