La dupla conformada por el galleguense Ian Davidson y su compañero Joaquín Lezama vencieron el viernes por la tarde en el final del Open de Buenos Aires 2025 disputado esta semana en el complejo del club Racing Club en Avellaneda, llevándose el mejor juego en dobles y llegando Davidson a semifinales en singles en tenis adaptado.

Luego de la brillante participación de la dupla en el torneo Panamericano de Santiago de Chile de hace 20 días atrás donde obtuvieron la medalla de plata, logran ganar ahora el Abierto de Buenos Aires por lo que transforman en la pareja a vencer junior en el tenis adaptado nacional.

Entre los objetivos futuros se encuentra un torneo sudamericano en Brasil y otras alternativas por lo que el rumbo tomado por la pareja de tenistas es realmente llamativa, logrado gracias a la dedicación de ambos jugadores y el entrenamiento diario en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento), por lo que el premio logrado no es mas que el reconocimiento al esfuerzo de los tenistas en estar a la altura de los acontecimientos, lo que sin lugar a dudas es también una demostración de resiliencia y de voluntad.