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El galleguense Ian Davidson junto a Benjamín Topacio y a Joaquin Lezama quienes integran el equipo argentino de tenis adaptado juvenil, ya se encuentran en la ciudad de Cali en Colombia, donde se disputarán dos torneos consecutivos de tenis adaptado.

El equipo que viajó acompañado por sus asistentes técnicos arribó a la ciudad colombiana para comenzar primero con un entrenamiento intenso y luego se preparan para iniciar el primero de los dos torneos previstos para los próximos días, por lo que tendrán mucha actividad deportiva como la que vienen cumpliendo este año, donde luego del panamericano disputado en Santiago de Chile, los torneos disputados en Brasil y Uruguay y la presencia en el mundial de Bélgica del mes pasado, ha hecho que el equipo cumpla un rol importante y permanente, por lo que ahora se aprestan a darle continuidad en estos torneos el Colombia.

Ian Davidson quien además logró ganar el abierto de Buenos Aires hace muy pocos días en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) en singles y subcampeón en dobles con Lezama, aparece como uno de los mas destacados tenistas con proyección internacional, lo que por supuesto tiene a sus familiares y allegados mas que entusiasmados con el tema, sumado a parte de las familias Zapico y Davidson que viven en Río Gallegos.