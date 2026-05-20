Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El certamen contará con categorías para damas, caballeros y mixtos, permitiendo la participación de parejas de diferentes niveles. Entre las modalidades mixtas se disputarán las categorías Suma 16, 14, 12, 11 y 10, mientras que en damas competirán las categorías 8ª, 7ª, 6ª y 5ª. Por el lado de caballeros, estarán habilitadas las divisiones 7ª, 6ª, 5ª y 4ª.

Desde la organización destacaron que el torneo tendrá premios en efectivo, además de actividades especiales para el cierre del campeonato, donde se realizará una gran pizzeada, entrega de premios y distintas sorpresas para los participantes y asistentes.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de junio y el valor será de 40 mil pesos por jugador. Los interesados podrán comunicarse con los organizadores a través de los números 2966562321 y 2966448555.