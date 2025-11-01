Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un encuentro mas que disputado entre el riogalleguense Ian Davidson y el boliviano Luis Manuel Aponte Guasace, terminó venciendo el argentino después de 2 horas y 45 minutos de un encuentro extremadamente parejo.

El partido se jugó en el court 8 del club Providencia de Santiago y primer set terminó en “Tie Breack” 7/6 favorable a Ian Davidson, mientras que el segundo fue también favorable a Davidson pero por 7/5, ganando así su primer cotejo en el Torneo parapanamericano de Chile 2025.

Luego y unas dos horas mas tarde, Davidson y su compañero Joaquín Lezama debieron enfrentar a la dupla de Brasil campeona del mundo en la especialidad, cayendo derrotados por 6/3 y 6/1, luego de un día agotador.

En la jornada de hoy Ian Davidson seguirá su camino en singles donde enfrentaría a un jugador de Uruguay, mientras que el dobles los argentinos se medirán con Perú o con Colombia, según los resultados de último momento del día sábado.