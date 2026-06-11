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Río Gallegos será sede de una importante propuesta de formación orientada a fortalecer la inclusión en el deporte y la comunidad. Bajo el lema “Inclusión en Acción”, el Club Deportivo Hispano Americano, en conjunto con CGC, organizará una jornada de capacitación destinada a brindar herramientas que faciliten la participación de personas autistas en espacios lúdicos, sociales y deportivos.

La actividad contará con la disertación del profesor Eduardo Sotelo, reconocido por su trabajo en materia de inclusión y accesibilidad en entornos educativos y recreativos. Durante la jornada se abordarán estrategias prácticas para promover una participación plena de niños, jóvenes y adultos dentro de diferentes ámbitos de interacción social.

El encuentro se desarrollará el sábado 13 de junio, en doble turno, de 9:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, en el Auditorio Bet El, ubicado en la intersección de calle 1 y 50, barrio Los Sauces, en la ciudad de Río Gallegos.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca generar conciencia y brindar herramientas concretas para entrenadores, docentes, dirigentes deportivos, familias y toda persona interesada en promover entornos más inclusivos. El objetivo es que los espacios deportivos y recreativos continúen avanzando hacia modelos de participación que contemplen la diversidad y favorezcan la integración de todas las personas.

Eduardo Sotelo, profesor de educación física especializado en autismo, desafíos en el desarrollo y educación inclusiva.

La capacitación tendrá acceso libre y gratuito, y forma parte de las actividades que acompañan el año del Centenario Celeste (1925-2025), una etapa significativa para la institución deportiva, que continúa impulsando acciones con impacto social en la comunidad.

Con iniciativas de este tipo, el deporte vuelve a consolidarse como una herramienta fundamental para la inclusión, el aprendizaje y la construcción de vínculos, promoviendo valores que trascienden el ámbito competitivo y fortalecen el tejido social.