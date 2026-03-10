Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El plantel del club Defensores del Carmen se renueva para ingresar en el próximo torneo que tiene inicio este fin de semana venidero, cuando a los del “Defe” les toque enfrentar a Unión Santacruceña en el primer compromiso oficial del año.

En primer lugar incorporaron a Jonathan Rivas, seguido de Mateo Bórquez , Claudio Alvarez, Agustín Machado, Kevin Mayorga y Facundo Bernard, todos quienes asumen el compromiso de lucir la camiseta de Defensores que tanto amara quien será un recuerdo inolvidable para el equipo y los del barrio del Carmen, la figura de René “Peneca” Muñoz, cuyo nombre engalana el torneo de primera división de este año.

Por supuesto el agradecimiento a “Una Pasión” por otorgarnos la oportunidad de mostrar su trabajo fotográfico con los nuevos jugadores, pero mas allá de estas circunstancias, se viene un arranque de fin de semana que será importante para el fútbol local, de lo que intentaremos estar muy atentos, con partidos y resultados, sumado a que habrá partidos importantes como el que tendrán Boxing Club contra Escorpión, mientras que Boca Río Gallegos jugará contras UPP (Unión Petroleros Privados) y Bancruz lo hará con su nuevo técnico Pachín Padin frente a Ferrocarril que luciera su técnico Eduardo Belmonte.

En otro orden, se esperan novedades en las próximas horas respecto del informe de la reunión de delegados en Córdoba, en la que estuvo presente el presidente de la Liga Sur Luis Jacinto Cáceres, respecto del nuevo torneo de fútbol que se denominaría Torneo Argentino del Interior, y que se ubicaría en una escala entre el Torneo Regional Amateur y el Federal “A”, por lo que habrá que esperar el formato final.

Reunión en Liga Centro

Luego de una reunión virtual de la Liga Centro con la participación de todas las instituciones afiliadas, se pudo confirmar el inicio del torneo oficial el próximo 28 de marzo, sumado a que será un torneo de 9 fechas con definición por sistema Play Off.

De todos modos para el ´próximo jueves 11 de marzo se plantea una reunión de caracter Ordinario para “precisar aspectos económicos”, tal como informa el comunicado de la liga que fue puesto a consideración en las últimas horas.