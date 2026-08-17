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Entre muchos de los clubes que por la denominada “licencia Deportiva” son invitados a participar del próximo torneo Regional Amateur que se inicia en pocos días mas, el Atlético Boxing Club confirma su participación en el mismo, al igual que Independiente de Puerto San Julián, quien también ha recibido esta distinción.

Cabe acotar que los albiverdes vienen jugando este torneo prácticamente desde el ascenso de 2014 a la fecha en forma ininterrumpida, habiendo logrado algunas actuaciones que lo pusieron muy cerca de ascender, tal el caso de los últimos años con la dirección técnica de Pulpo Lencinas o con el esfuerzo del año pasado que los llevó hasta el borde de las fronteras patagónicas, por lo que es un objetivo que el club persigue desde hace muchos años.

Por el lado de Independiente de la misma manera los de Puerto San Julián en el mismo intento, en un torneo que por el momento y a días de su inicio cuenta con 242 equipos de todo el interior del país, un poco como cumpliendo la meta impuesta en 1969 por el Consejo Federal cuando creo dicho campeonato y con la primera participación galleguense que tuvo a Ferrocarril YCF como el primer club en jugarlo en 1972.

No solamente esta cuestión toma forma sino que también estará representada la nueva liga de Río Turbio que ahora esta integrada al Consejo y que tendrá a su entidad el Santa Cruz FC en el torneo de este año, por lo que en los próximos días estaremos haciendo un panorama de lo que se viene para dentro de 15 días, dado que al igual que el torneo pasado, serán ahora cinco equipos de la región quienes jueguen el citado torneo.