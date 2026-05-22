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La expectativa crece de cara al tradicional evento deportivo que se desarrollará el próximo 31 de mayo en el marco de los 90 años de la Escuela de Cadetes, una competencia que ya agotó todos sus cupos y que contará con atletas de distintos puntos de la Patagonia argentina y del vecino país de Chile.

La competencia contará con tres circuitos: 7, 15 y 25 kilómetros, diseñados para distintos niveles de exigencia física y técnica, en escenarios naturales que pondrán a prueba la resistencia, la estrategia y el espíritu de superación de cada participante.

Para las distancias de 15 y 25 kilómetros, la concentración será a las 10:30 horas en la Jefatura de Policía, ubicada en Piedra Buena 64 de Río Gallegos, mientras que la largada está prevista para las 12:00 horas.

En tanto, la prueba de 7 kilómetros tendrá su largada a las 13:00 horas desde la Escuela de Cadetes, situada sobre la Ruta Nacional N.º 3, kilómetro 2579, en Río Gallegos.

Desde la organización destacaron el enorme interés generado por la competencia, que logró completar rápidamente las inscripciones y promete vivir una jornada cargada de emoción, compañerismo y celebración.

Bajo el lema “Terreno exigente. Espíritu fuerte. Vos al límite. Vos en la historia”, la carrera no solo representará un desafío deportivo, sino también una celebración especial por las nueve décadas de historia de la Escuela de Cadetes, reafirmando valores como la camaradería, el esfuerzo y la superación personal.